Bobs elektrische eenwieler werd in beslag genomen door politie, maar op een veiling kocht hij 'm terug

VIDEO Hoe berger Dik met een luchtkus­sen loodzware trucks overeind zet (en daarmee geld en tijd bespaart)

Het gaat sneller en de kans dat je een truck beschadigt, is veel kleiner dan met een kraan. Berger BCU, actief in het hele Groene Hart, zet gekantelde vrachtwagens weer overeind met luchtkussens. Maar weinig bedrijven in ons land hebben dat materiaal.

25 oktober