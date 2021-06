BMW’s nieuwe vlaggenschip - de iX - is elektrisch, ecologisch en extravagant

BMW-ontwerpers houden voet bij stuk: ‘We willen onderschei­dend zijn’

3 februari BMW slaat met zijn nieuwe designkoers een weg in die niet bij iedereen in de smaak valt. De opvallend grote grille is vaak een mikpunt van kritiek, vooral op social media. BMW zegt daarnaar te luisteren, maar ziet nog geen aanleiding om het nieuwe gezicht te veranderen.