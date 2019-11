‘BMW heeft hybride technologie gestolen’

De auto-industrie blijft verbazen als het gaat om moraliteit. Na de sjoemeldiesels, vergaste aapjes en grootscheepse kartelvorming blijkt nu ook op grote schaal hybride motortechnologie te zijn gestolen. In de jongste aanklacht gaat het om BMW, dat volgens een Amerikaans bedrijf niet heeft betaald voor ontwerpen van hybride aandrijvingssystemen. Dat meldt Automotive News Europe.



De aanklacht komt van de Amerikaanse firma Paice, die als een van de eerste bedrijven in staat bleek deze systemen te fabriceren. Volgens de firma is de technologie gebruikt in acht hybride en plug-inhybride voertuigen, waaronder de 330e iPerformance, 530e iPerformance, 750e xDrive iPerformance, i8 Roadster Plug-in en Mini Countryman Plug-in. ,,Wij deelden details van onze hybride voertuigtechnologie te goeder trouw met BMW”, zei Robert Oswald, ceo van de firma, in een verklaring.



Paice ging ervan uit dat BMW een licentie zou afnemen, maar dat gebeurde niet. BMW is niet de enige die ‘vergat’ te betalen. Eerder al daagde Paice de autofabrikanten Ford, Toyota, Hyundai en Kia voor de rechter. Die zaken werden door het Amerikaanse bedrijf glansrijk gewonnen. Daarmee ziet het er voor BMW niet rooskleurig uit als het gaat om de uitkomst van dit geschil. BMW Duitsland heeft niet gereageerd op de aanklacht.