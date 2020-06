‘BMW haalt deel autoproductie bij VDL Nedcar weg’

‘Regering Trump wil 1 biljoen dollar in infrastruc­tuur steken’: vooral wegen en bruggen

16 juni De Amerikaanse regering wil voor bijna 1 biljoen dollar, omgerekend bijna 900 miljard euro, aan financiering voor infrastructuur vrijmaken. Het plan moet helpen de zwaar door de coronacrisis getroffen economie in de VS weer op gang te brengen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Een officieel voorstel zou in de maak zijn.