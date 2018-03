BMW belooft in Duitsland dieselauto's te vervangen bij rijverbod

Hyundai Nexo rijdt op waterstof, want auto's met accu's zijn zó 2017

15 maart De nieuwe Hyundai Nexo rijdt op waterstof en is relatief betaalbaar. Deze grote SUV is daarmee lokaal niet vervuilend én net zo snel vol te gooien als een benzine-auto. Ook komen er in Nederland dit jaar zeven tankstations bij en richt een wereldwijd consortium zich op een bespoediging van de waterstofeconomie.