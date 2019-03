BMW 5 Serie (2010-2017): klassieke luxe

Aankoopadvies BMW 5 Serie (F10, F11, 2010 - 2017)

• De ‘N47’-dieselmotor is niet geheel foutloos. Deze heeft een distributieketting in plaats van een riem. Dat wil niet zeggen dat er niet naar omgekeken moet worden. Er kan namelijk rek optreden bij de ketting of de spanners van de ketting kunnen te veel speling vertonen. Controleer bij lage toeren de motor op bijgeluiden en (hevig) ratelen bij zo’n 1.500 toeren. Het is ernstig af te raden om dan door te rijden: de gehele motor ondervindt er schade van met verstrekkende gevolgen.

• De 5 Serie kon standaard afgeleverd worden op run-flat banden. Dit houdt in dat, mocht de band lek zijn, er nog steeds mee gereden kan worden. Daarbij dient de zijkant van de band (de wang) intact te zijn. Controleer de zijkant van de band of deze goed is.

• Sommige 5 Series zijn uitgerust met luchtvering, alle stationwagons (Touring) hebben dit sowieso op de achteras. Controleer of deze deugdelijk functioneert. De kans bestaat dat de veerpoten lek zijn geraakt. Daardoor kan de compressor, die overuren draait om het lek op te vangen, ook defect raken. Het gehele systeem dient dan vervangen te worden en is zonder uitzondering zeer prijzig.

• Bij veel pre-facelift modellen (van 2010 tot 2013) moet de bovenste reactiestang vervangen worden. Dat kun je testen bij de proefrit als de 5 Serie te veel naar rechts trekt.

• Veel 5 Series zijn uitgerust met een automaat. Dat is zonder uitzondering de achttraps automaat van ZF. Volgens BMW is deze ‘sealed for life’ en hoeft de olie nooit vervangen te worden. Volgens de fabrikant van de bak kan het echter geen kwaad om de bak af en toe schoon te spoelen en de olie te verversen.

• Nog een puntje bij de automaat: soms is het niet meer mogelijk om naar de sportstand (Drive Sport, DS) te kunnen schakelen. Controleer dit, mocht het zo zijn dat het niet lukt, dan zal het gehele mechanisme moeten worden vervangen.

• De ontvanger in het dashboard wil nog weleens dienst weigeren onder warmere condities, denk aan zomerdagen. Het is eenvoudig te testen. De ‘comfort acces’ en het starten zonder sleutels dienen te functioneren.

• Veel 5 Series zijn uitgerust met een achteruitrijcamera. Check even of deze ook echt werkt. Het is namelijk géén software issue. Alleen het vervangen van de camera en de bedrading kan soelaas bieden. Dit is helaas erg prijzig.

• Uitvallen van de elektronische handrem of het uitvallen van de brandstoftoevoer komen vaak door een storing in de achterbak. Er kan water in de accubak (in de kofferbak) ophopen en voor kortsluiting zorgen.

• Mocht de stoelverwarming het niet doen: dat komt vaker voor. Reparatie is vrij prijzig.

• Bij de ophanging is het zaak de schokdempers checken. Met name de rubbers ervan, die scheuren nogal snel.

Aanbod en prijzen

De BMW 5 Serie is een van de meest populaire auto’s in zijn segment. Dat vertaalt zich ook naar het aanbod aan 5 Series. Op dit moment staan er namelijk een kleine 900 van te koop op AutoTrack.nl. Ongeveer de helft is een stationwagon (Touring, F11), de andere helft is een sedan.

Bijna alle 5 Series zijn uitgerust met een automaat, slechts 40 exemplaren hebben een handbak. Diesel is een populaire brandstof bij de 5 Serie: bijna 600 stuks hebben een zelfontbrander onder de kap. Een enkele 5 Serie is voorzien van een hybride aandrijving (Active Hybrid 5). Van de supersnelle M5 staan er 15 te koop. Bij deze generatie 5 Serie nam de populariteit van vierwielaandrijving toe, zo’n 120 exemplaren zijn voorzien van ‘xDrive’.

Profiel

De F10 generatie van de 5 Serie kwam in 2010 op de markt. Ten opzichte van zijn voorganger was de 5 Serie minder extrovert gestileerd. Daarbij was de 5 Serie F10 een stuk groter en ruimer. De 5 Serie kwam echter eerst op de markt als 5 Serie Gran Turismo (F07). Ondanks de positionering van die auto, deelt deze voornamelijk zijn techniek met de 7 Serie (F01). Deze houden wij in dit overzicht buiten beschouwing.

Aanvankelijk kwam de BMW 5 Serie op de markt met licht gewijzigde motoren uit de vorige generatie, dus met atmosferische benzinemotoren in de 520i, 523i en 530i. Deze werden later vervangen door de 2.0 viercilinder turbo met 184 pk (520i) en 245 pk (528i). Een zescilinder is mogelijk in de 535i. Er zijn enorm veel dieselmotoren leverbaar: 520d, 525d, 525d, 530d en 535d. De topdiesel is de M550d, een zes-in-lijn diesel met drie turbo’s (381 pk) en standaard vierwielaandrijving.

In 2013 wordt de BMW gefacelift. Dit LCI-model (Life Cycle Impulse) krijgt een iets strakgetrokken front met LED-koplampen. Aan de onderkant van het gamma komt er een 518d (150 pk) bij. Aan de andere kant wordt de 550i opgewaardeerd: deze levert nu maar liefst 450 pk. Naast een standaard 5 Serie en eentje met een M-Sport pakket, is er ook keuze uit een ‘Modern Line’ en ‘Luxury Line’. Het zegt niet veel over de uitrusting van de auto, dan wel de uitstraling.