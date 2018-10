BMW 3 Serie nu officieel onthuld

De nieuwe BMW 3 Serie staat op een compleet nieuw platform. De voor- en achterwielen zijn vier centimeter verder uit elkaar gezet ten opzichte van zijn voorganger. Die wielbasis meet hierdoor nu 2,85 meter. De totale lengte nam met 7 centimeter toe tot 4,7 meter, terwijl de breedte er met 1,6 centimeter op vooruitging. De hoogte blijft gelijk met 1,44 meter.

Volledig scherm © BMW

De flexibele nieuwe architectuur van het onderstel staat bekend als CLAR - afkorting van 'Cluster Architecture' in München. Deze vormt nu de ruggengraat van alle toekomstige BMW's met achterwielaandrijving. Aan de binnenzijde ontstaat hierdoor meer ruimte voor voeten, knieën, ellebogen en schouders. De kofferruimte slokt nu 480 liter bagage. Vooral extra beenruimte is een pre dankzij de 4,1 centimeter langere wielbasis, want dat was altijd hét zwakke punt van de 3 Serie.

Volledig scherm © BMW

Het belangrijkste is dat de nieuwe 3-serie tot 55 kilogram minder zwaar is dan zijn voorganger. De aerodynamica en het onderstel zijn ook enorm verbeterd, waarbij de luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26 naar een Mercedes-Benz niveau daalt van 0,23. Dus verwacht een strakkere wegligging, een hogere maximumsnelheid en efficiënter cruisen over de snelweg.

Volledig scherm © BMW

Maar het voornaamste interieurnieuws is toch wel de veel strakkere cockpit en de stap naar digitalisering. Analoge tellers vind je uitsluitend nog in de basismodellen. Optioneel is de zogeheten BMW Live Cockpit Professional, een volledig digitaal instrumentarium met een diameter van 10,25 inch met daarnaast, in het centrum van het dashboard, nog zo'n display maar dan zelfs 12,3 inch groot.

Volledig scherm © BMW