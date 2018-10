Bizarre stunts in het 'rad des doods’

In Europa is het tegenwoordig een zeldzaamheid, maar motorrijden op een zogeheten Steile Wand is misschien al net zo oud als motorrijden zelf. Het rijden in dit soort ‘motordromes’ is immers al omstreeks 1915 in de Verenigde Staten ontstaan. De beleving en sensatie als je van bovenin de ‘ton’ kijkt is ongekend en zeer spectaculair.