Bizar: snelste productie-auto ter wereld haalt topsnelheid van 508,7 km/u

De Amerikaanse sportwagenfabrikant SSC heeft het snelheidsrecord voor een productieauto verbroken met de Tuatara. De gemiddelde snelheid op een afgesloten traject in Nevada bedroeg 508,7 kilometer per uur, meldt het merk.

De hoogst gemeten snelheid bedroeg zelfs 532,7 kilometer per uur, maar die tijd mag niet worden gebruikt omdat voor een officiële recordpoging een bepaald traject twee kanten op moet worden gereden. In dit geval was dat een afgesloten weg in de Amerikaanse staat.

Vorige week beweerde een getuige al dat SCC erin was geslaagd het snelheidsrecord te pakken ten koste van het Zweedse merk Koenigsegg, dat ‘slechts’ kwam tot een officiële snelheid van 457,94 kilometer per uur. Ook Bugatti werd ruimschoots verslagen. Dat merk haalde weliswaar een snelheid van 490,484 kilometer per uur, maar reed niet in de twee voorgeschreven richtingen, waardoor de recordpoging niet officieel werd erkend.

De Tuatara werd bestuurd door de Britse coureur Oliver Webb. Volgens hem zat er zelfs meer in, maar noopte de zijwind het team ertoe het gaspedaal niet helemaal in te trappen. De 1750 pk sterke SSC Tuatara wordt aangedreven door een 5,9 liter twin-turbo V8. Het is voor het eerst dat een auto die je gewoon in de showroom kunt kopen en waarmee je de openbare weg op mag een snelheid haalt van meer dan 500 kilometer per uur.

