Binnen tien minuten je elektrische auto opladen: volgend jaar kan het

Aantal bestuur­ders dat zonder rijbewijs achter het stuur betrapt wordt, stijgt: ‘Moet wat gebeuren’

Steeds meer mensen worden betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs of kenteken. Het aantal was afgelopen halfjaar hoger dan in de eerste zes maanden van de jaren daarvoor. Deze categorie was zelfs de sterkste stijger onder de misdrijven op de weg, zowel ten opzichte van vorig jaar als voor de coronapandemie.