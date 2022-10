Bijna kwart automobilisten plaatst noodhamer op levensgevaarlijke plek

De noodhamer, oftewel ‘lifehammer’, kan levens redden als je met je auto te water raakt, over de kop slaat of niet meer via de deuren kunt ontsnappen in een noodsituatie. Maar dan moet je 'm wel binnen handbereik hebben.

De eerste noodhamer werd in 1983 ontwikkeld door Helmut Lechner. Hij kwam op het idee toen hij zichzelf tijdens een auto-ongeluk bijna niet meer kon bevrijden. Het gaat hierbij om een klein zwaar hamertje met twee stalen punten. Met die scherpe punten kan de zijruit van een auto probleemloos worden ingeslagen. In het handvat is een verzonken mes ingebouwd waarmee de autogordel kan worden doorgesneden.

Goede montageplek

Een goede montageplek is volgens experts tegen de hemel van de auto, zodat bestuurder en passagier er altijd bij kunnen, ook als de auto op de kop ligt. Helaas legt 24 procent van de Nederlanders de noodhamer in het dashboardkastje, zo blijkt uit een enquête van Marktplaats onder meer dan 1100 respondenten. Veiligheidsexperts raden dit sterk af. Niet alleen omdat de kans groot is dat je er niet bij kunt zodra de veiligheidsgordels blokkeren als de auto ondersteboven ligt, maar ook omdat je ‘m moeilijk terugvindt als je in paniek in het donker in je dashboardkastje graait.

Dashboardkastje

Het dashboardkastje is namelijk in veel auto’s tot de nok toe gevuld met auto-gerelateerde spullen, en dan ben je na een aanrijding een noodhamer al snel kwijt. Een schadeformulier, autohandleiding en papieren zijn het meest te vinden in een dashboardkastje, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek van Marktplaats. Ook een ijskrabber, pen, papier en zonnebril liggen in veel dashboardkastjes.

Gouden regel

,,Het verbaast mij dat veel Nederlanders hun noodhamers in het dashboardkastje leggen’’, zegt Paul de Vries, Automotive-woordvoerder bij Marktplaats. ,,De plek van de noodhamer moet namelijk bereikbaar zijn, zonder hiervoor de stoel te hoeven verplaatsen. Bovendien kan het dashboardkastje klemmen na een ongeluk. Stop hem dus niet in je dashboardkastje. Zorg liever voor meerdere noodhamers aan de zijkanten van de auto, zodat iedereen erbij kan in geval van nood.’’

De gouden regel is volgens veiligheidsexperts dat je de noodhamer uit z’n houder moet kunnen pakken zonder van de stoel los te komen, dus met een rechte rug en een gestrekte arm. Dan kun je er altijd bij, ook als je vastzit in je stoel. Probeer het maar eens in je eigen auto. Grote kans dat het dashboardkastje in deze proefopstelling onbereikbaar is.

De tien meest voorkomende spullen in het dashboardkastje

1. Schadeformulier (73%)

2. Handleiding (70%)

3. Autopapieren (45%)

4. IJskrabber (38%)

5. Pen en papier (36%)

6. Zonnebril (34%)

7. Noodhamer (24%)

8. Vochtige doekjes (23%)

9. Auto-onderdelen, bijv. lampjes/zekeringen (23%)

10. Snoep/snacks (14%)

