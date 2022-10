Bijna iedereen in dit stadje heeft een lekke band door één knullige fout

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom geven sommige lantaarnpa­len blauw licht?’

‘Bij mij in de straat zie ik soms een lantaarnpaal die blauw licht uitstraalt’, aldus lezer M. Swaab in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Heeft dat een bepaalde functie? Is het voor de veiligheid of iets dergelijks?’

28 september