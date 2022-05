Bijna doodgereden motorrijder belandt op intensive care van bloedeigen zoon: ‘Stond me al op te wachten’

MIJN BLIK EN IK Lisanne (31) rijdt in een ‘rozig blikkie’, maar heeft ook een compleet tegenover­ge­steld voertuig

Lisanne Kooijman (31) nam de roze Daihatsu over van een familielid. Een betrouwbare bak, maar niet bepaald stoer. Dat is haar Harley Davidson juist weer wél. ,,Die zoeken ze niet zo vaak achter me.’’ Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

7 mei