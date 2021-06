‘Beyoncé en Jay Z hebben mogelijk de duurste auto ter wereld gekocht’

De kranten hebben argumenten genoeg, want volgens Rolls-Royce zou het gaan om een flamboyant ‘ power couple ’ dat wereldwijd bekendstaat om zowel hun werk als hun voorliefde voor kunst. Ook werd bekendgemaakt dat blauw de favoriete kleur is van het stel. De naam van de kleur van de auto? Blue Ivy, net als de naam van de dochter van het duo.

Misschien nog veelzeggender is de koelkast die in het als een vlinder openende achterdek is geïnstalleerd. Volgens de Telegraph is de koelkast ontworpen om champagne van het merk Armand de Brignac op exact 6 graden Celsius te koelen. Volgens Rolls Royce is het de favoriete drank van de klant, en ‘toevallig’ is Jay-Z mede-eigenaar van het merk.