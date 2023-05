Bewoners zuchten onder herrie van A12: wat helpt hier nou écht tegen?

,,Wat echt het beste helpt om het lawaai van een snelweg omlaag te krijgen, is handhaving. Trajectcontroles zijn heel effectief, bestuurders moeten het gevoel hebben dat ze steeds tegen de lamp kunnen lopen”, legt Roelofsen uit. Hij verwijst naar een al wat ouder onderzoek door de GGD onder inwoners van Arnhem en Velp. Zij bleken tevredener over hun woongenot na de komst van trajectcontrole. Op de N11 tussen Leiden en Alphen is sinds eind 2020 ook trajectcontrole.

Geluidsschermen kunnen ook effectief zijn. In Bodegraven opperden politici al die schermen te verhogen. Roelofsen: ,,Om enig effect te hebben, moet zo’n scherm dan zeker twee meter hoger. Het hangt er ook vanaf hoe ver zo’n scherm van de weg staat. Bij Gouda en Woerden is die afstand al best fors. Voor aanwonenden hoeft zo’n hoog scherm niet lelijk te zijn, als je het bedekt met groen.”

Stil asfalt

Stil asfalt kan zeker ook helpen herrie te verminderen, maar dat effect is veel tijdelijker dan een scherm. ,,Dat gaat misschien wel vijftig jaar mee, dat asfalt moet je ongeveer elke acht jaar vervangen. En die werkzaamheden geven ook weer hinder.”

Roelofsen vindt het raar dat we hier na 19.00 uur harder mogen rijden dan 100 kilometer per uur, terwijl je in Duitsland juist ‘s avonds langzamer moet rijden. ,,Dat laatste is, uit oogpunt van aanwonenden, logischer.”

Roelofsen woont op de Veluwe, maar rijdt regelmatig op de A12 in het Groene Hart. Kun je als aanwonende wennen aan verkeerslawaai? ,,Je hoort niet met je oren, maar met je hersenen. Door aanhoudend lawaai kom je gewoon minder tot rust”, aldus Roelofsen.

