‘Betaal je voor een plug-in hybride straks veel meer wegenbelasting?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Uw zorg is terecht, maar 2026 is nog ver weg. Zo is het onbekend of de wegenbelasting tegen die tijd nog steeds op het gewicht van een auto gebaseerd zal zijn. Voor volledig elektrische auto’s geldt vanaf 2026 óók de volledige wegenbelasting en die zouden er eveneens flink duurder in het gebruik door worden. Aan de andere kant denken ze in politiek Den Haag ook na over rekeningrijden. Daarmee kan het weer heel anders worden. Die onzekerheid is wel vervelend voor de huidige autokoper.”