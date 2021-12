Bestverkochte auto ter wereld komt óók als SUV: dit is de Toyota Corolla Cross

Automerk Toyota komt de komende tijd met een hele lading elektrische bZ-varianten, maar er verschijnen ook steeds meer ‘normale’ modellen met de toevoeging Cross. Na de Yaris en de Aygo is nu de Corolla aan de beurt: de best verkochte auto ter wereld wordt binnenkort dus ook als SUV leverbaar.

Het is voor het eerst dat Toyota van de Corolla ook een extra stoere, hoge versie op de Nederlandse markt brengt. Zoals gewoonlijk kunnen kopers van dit model kiezen uit een ‘gewone’ hatchback met vijf portieren, de stationcar (die Toyota als Touring Sports verkoopt) én een klassieker ogende sedan met een aparte kofferbak. Nu komt daar dus de Corolla Cross bij. Het model is al leverbaar in onder meer Thailand, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten, maar wij krijgen een variant die op diverse punten is aangepast op de Europese smaak.

Met zijn lengte van 4,46 meter past de Corolla Cross precies tussen de 4,39 meter lange C-HR en de grotere RAV4 (4,60 meter) in. In zekere zin is dit de keuze voor mensen die het onderscheidende uiterlijk van de C-HR wat te gewaagd vinden. De Corolla Cross lijkt op een compactere versie van de grote Highlander en oogt iets minder apart dan de CH-R, maar gooit het – zo zegt Toyota – juist meer op voldoende binnenruimte voor vijf inzittenden, comfort en praktische inzetbaarheid.

Volledig scherm De nieuwe Toyota Corolla Cross past qua formaat tussen de C-HR en de grotere RAV4 in © Toyota

Handig voor kinderzitjes

Zo claimt het merk een ‘interieur met ruim voldoende hoofd- en beenruimte, zowel voor als achter. En dankzij de grote portieropeningen achter is het hier extra gemakkelijk instappen.” Het merk zegt rekening te hebben gehouden met mensen die kinderzitjes in en uit moeten laden. Bij de laadruimte is op eenzelfde manier rekening gehouden met het inladen van een fiets of kinderwagen; de tildrempel is duidelijk laag en de laadopening aangenaam breed. Hoeveel liter je er minimaal en maximaal in kwijt kunt, vermeldt Toyota er op dit moment nog niet bij.

Wel is bekend dat de Corolla Cross altijd een hybride aandrijflijn krijgt. Volgens Toyota is deze opnieuw ontworpen en is de Corolla Cross de eerste Toyota die het systeem van de vijfde generatie aan boord heeft. De verschillende onderdelen zijn compacter en tot veertig procent lichter dan voorheen, terwijl het batterijenpakket efficiënter werkt.

Volledig scherm De Corolla Cross is ook al leverbaar in onder meer de V.S., Thailand en Zuid-Amerika © Toyota

Tegelijkertijd biedt de combinatie van een 2,0-liter viercilinder benzinemotor en elektromotor meer trekkracht en meer elektrisch vermogen, belooft Toyota. Het systeemvermogen van de hybride aandrijflijn is met meer dan acht procent gestegen en bedraagt nu 197 pk, ofwel 145 kilowatt. De acceleratie vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur neemt volgens de Japanners 8,1 seconden in beslag. In andere landen bestaat er ook een versie met meer vermogen, maar die zou volgens de Nederlandse importeur niet interessant zijn (lees: te duur worden) voor Nederland. Opvallend genoeg komt er geen plug-in hybride variant, die van de grotere RAV4 wel bestaat.

Volledig scherm Toyota monteert een aangepast dashboard in de Europese Corolla Cross, met onder meer een digitale cockpit in plaats van analoge tellers © Toyota

Aangepast ‘digitaal’ dashboard

Toyota claimt dat de ‘Europese’ Corolla Cross een aangepast dashboard krijgt, met een digitaal instrumentarium achter het stuur en een 10,5 inch multimediadisplay in het midden van het dashboard. Volgens het merk is het digitale dashboard het grootste in het segment en heeft het verschillende personalisatiemogelijkheden met betrekking tot verbruik, navigatie en bediening van het hybridesysteem.

Ook is het systeem draadloos en op afstand te voorzien van software-updates. Zowel draadloze Apple CarPlay als Android Auto is aanwezig en er zijn mogelijkheden om de auto altijd te verbinden met het internet zodat je onderweg kunt profiteren van actuele ‘cloud-navigatie’, lokale parkeer- en verkeersinformatie en een spraak-assistent.

Volledig scherm De bagageruimte van de Toyota Corolla Cross heeft een lage tildrempel en een brede toegang. ‘Handig voor fietsen en kinderwagens’, meent het merk © Toyota

Net als eerder vandaag onthulde bZ4X beschikt de Corolla Cross over de ‘Toyota T-Mate’, ofwel een hele reeks aan actieve veiligheidssystemen en andere actieve rij- en parkeerhulpsystemen. Zo voorkomt het Pre-Collision System (PCS) dat je het gaspedaal kunt indrukken wanneer een ongeluk dreigt bij lage snelheden. Ook herkent de auto tegenliggers op kruisingen, waarna hij kan ingrijpen om botsingen te voorkomen.

Daarnaast heeft Toyota naar eigen zeggen verbeteringen aangebracht aan de adaptieve cruise control, de rijstrookassistent en de verkeersbordherkenning. Een extra airbag in het midden (tussen de voorstoelen, dus) moet voorkomen dat de bestuurder en voorste passagier bij een zijdelingse aanrijding met elkaar in contact komen.

Volledig scherm Achterin richt de Toyota Corolla Cross zit op comfort en ruimte, zo claimen zijn makers © Toyota

Toyota verwacht dat de nieuwe Corolla Cross in de tweede helft van 2022 leverbaar wordt in Nederland. Wat de stoerdere versie van de Corolla dan moet gaan kosten in ons land, maakt de importeur op een later tijdstip bekend.

Volledig scherm De nieuwe Cross is de stoerdere variant van de ‘normale’ Corolla © Toyota

