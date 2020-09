Bestuurster en hond op tijd uit brandende auto bij botsing op A15

Tierend tanken langs de Italiaanse snelweg: 2,60 euro voor liter brandstof

20 augustus Wie op vakantie tankt in Italië doet er goed aan eerst even de prijs op de pomp te controleren. Een Eindhovenaar op doorreis deed dat niet en betaalde dankzij een literprijs van 2,60 euro bijna het dubbele voor een volle tank. Hij is woest en voelt zich opgelicht. Bij de ANWB hebben ze dergelijke woekerprijzen nog nooit meegemaakt.