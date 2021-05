Bestuurder knalt tegen reclamebord aan, zijn verklaring? Brain freeze door een milkshake

De bestuurder reed gisteravond op de Oostweg tegen een groot reclamebord aan. De man was van de rechte weg geraakt en tegen het bord tot stilstand gekomen. ,,Was de bestuurder afgeleid, schrok hij ergens van of was er iets anders aan de hand? Toen wij hier naar vroegen, gaf de bestuurder aan dat hij een brain freeze kreeg van de milkshake die hij aan het drinken was”, meldt de politie Zoetermeer.