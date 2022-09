‘Bestaat er een minimale snelheid voor ruitenwissers?’

Hij vervolgt: ‘Mijn dealer zegt dat dit nu eenmaal de maximale snelheid is. Maar mijn vorige auto, een Skoda Fabia, had een veel hogere maximale wissersnelheid. Dat voelde veel veiliger. Bestaan hier wettelijke eisen voor? Waarom levert Skoda in dezelfde prijsklasse een model met een onveilig lage wissersnelheid en een model met een veilige wissersnelheid?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat is niet expliciet in een wet vastgelegd, maar er bestaan wel eisen voor. Zo schrijft de Amerikaanse verkeersautoriteit NHTSA voor dat ruitenwissers in de hoogste stand minimaal 45 slagen per minuut moeten maken en 20 slagen in de laagste stand. Uw ruitenwissers voldoen dus aan die norm. Het verschil in snelheid bij de twee Skoda’s kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk heeft Skoda intussen gekozen voor een andere toeleverancier voor de ruitenwissermotoren en bouwt die een lagere snelheid in. Het kan ook zijn dat de autofabrikant in zijn streven naar minder energieverbruik heeft besloten om de ruitenwissermotor minder vaak in actie te laten komen.’