Besmette gebieden zichtbaar in Google Maps: even omrijden misschien?

Het gaat om een extra ‘kaartlaag’ met kleurcodes, gebaseerd op data over aantal besmettingen per 100.000 inwoners. De laag zal ook in de Benelux werken, bevestigt Google tegenover tech-site Tweakers.

Lees ook Google grijpt de macht in jouw auto Lees meer

De bedoeling is dat gebruikers dankzij de nieuwe kaartlaag makkelijk toegang hebben tot informatie over coronabesmettingen in gebieden waar zij heen willen gaan, meldt Google. De functie komt deze week beschikbaar, maar lijkt nu nog niet actief te zijn in de apps voor iOS en Android.

De cijfers komen van gezondheidsorganisaties en zijn, afhankelijk van die info, uitgesplitst per land, regio of stad. De gebruikte statistiek van aantallen besmettingen per 100.000 inwoners is dezelfde waar het RIVM in Nederland mee werkt. De informatie is nu ook al beschikbaar in Googles zoekmachine, zegt Google. Daarin staan cijfers voor Nederland en België, maar de regionale cijfers lijken daar niet in te staan.

De optie is beschikbaar door in Maps op de optie kaartlagen te klikken, rechts in beeld onder het profiel-icoon. Daar komt de nieuwe optie ‘COVID-19 info’ bij te staan, zegt Google. De informatie zal op korte termijn beschikbaar zijn in alle 220 landen waar Google Maps werkt.

Volledig scherm COVID-19 zit gewoon in het menu waarmee je de kaartweergave kan bepalen © Google