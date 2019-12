Beslagen ruiten? Zeven tips om condens uit je auto te weren

Beslagen autoramen zijn vervelend. Zonder airconditioning moet er behoorlijk worden geveegd met een droge doek. In extreme gevallen moet daardoor bij vorst straks ook aan de binnenzijde worden gekrabt. Maar hoe ontstaat deze condensvorming?

Lees ook Play Naar de wasstraat? Zo wordt je auto pas echt schoon Lees meer

In koude en natte seizoenen beslaan de ruiten sneller doordat koude lucht minder vocht opslaat dan warme lucht. Vooral ‘s nachts condenseert die vochtigheid, die via kleding en schoenen in de auto komt, op de koude ruiten. Zodra het vocht in de auto zit, gaat het niet zomaar weg. Zeker niet in auto’s die incidenteel worden gereden. Het is dan ook vaak de tweede auto in het gezin die er het meest last van heeft. Auto’s die regelmatig worden gereden, drogen zichzelf immers door langdurig gebruik van de kachel en airconditioning.

Naast natuurkunde is er nog een andere oorzaak: verwaarlozing. Met een beetje zorg, een paar eenvoudige stappen en de juiste accessoires, kunnen de problemen snel worden opgelost. Als de ramen na het volgen van onderstaande tips nog steeds beslaan, kan alleen de garage nog helpen. Als bijvoorbeeld de afdichtingen van deuren, ramen of zonnedak poreus of gescheurd zijn, moeten die vervangen worden.

Volledig scherm Vaak raken afvoerkanalen verstopt door herfstbladeren © Getty Images

Tip 1: Houd de afvoerkanalen schoon

Wanneer de afvoerkanalen voor regenwater worden geblokkeerd door vuil en bladeren, hoopt het water zich op. Niet zelden sijpelt het na verloop van tijd door in het interieur. De afvoerkanalen bevinden zich tussen de voorruit en de motorkap, in het zonnedak en soms ook aan de achterkant van de auto. Vaak is het voldoende het vuil te verwijderen. Controleer vervolgens met een beetje water of het water wegstroomt.

Tip 2: Vervang het binnenfilter

Ook een verstopt interieurfilter kan vocht in de auto veroorzaken. Stof en vuil zorgen ervoor dat de lucht niet langer optimaal kan circuleren. Bovendien krijgen schimmels en bacteriën een kans, waardoor het vervuilde pollenfilter een gezondheidsrisico vormt. Een nieuw filter kost ongeveer 15 euro. Hoogwaardige actieve koolfilters filteren niet alleen pollen en stof, maar ook stikstofoxiden (NOx) uit de lucht.

Tip 3: Laat vocht eruit

Zorg ervoor dat de ventilatiekanalen open staan en dat de ventilatie niet op de recirculatiestand staat omdat het voertuig dan niet wordt ontlucht. Schakel daarom de ventilatie en de verwarming in – warme lucht neemt meer vocht op dan koude lucht. Daarnaast is het handig tussendoor de ramen kort te openen om de vochtige lucht naar buiten te laten.

Tip 4: Gebruik de airconditioning

Hoewel veel mensen de airco alleen gebruiken voor koeling in de zomer, moeten ze ook 's winters regelmatig worden gebruikt. Regelmatig gebruik smeert de afdichtingen, voorkomt ophoping van bacteriën en nare geurtjes en verhoogt de levensduur. Bovendien verwijdert de airconditioning vocht uit de lucht op een veel effectievere manier dan de verwarming.

Tip 5: Houd de auto droog

Om de auto droog te houden moet natte kleding worden uitgedaan voordat je instapt. Leg natte jassen in de kofferbak zodat het vocht niet door de bekleding van de stoelen wordt opgenomen. Haal desnoods natte vloermatten uit de auto om deze te drogen. Als je een droge parkeerplaats of garage hebt, kun je het raam open laten zodat de auto kan ventileren.

Tip 6: Gebruik ontvochtiger

Om de vochtige binnenlucht te drogen, zijn speciale vocht absorberende producten te koop. Deze speciale kussens kosten ongeveer 10 euro en kunnen in het interieur worden geplaatst. Ze verwijderen vocht uit de lucht en kunnen, eenmaal vol, op de kachel worden gedroogd en opnieuw worden gebruikt. Als alternatief kan kattenbakvulling in een oude sok worden gestopt en in de auto geplaatst, maar dit product kan niet worden hergebruikt.

Tip 7: Onderhoud