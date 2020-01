Beruchte Hummer keert terug: elektrisch

Met de productie van de originele Hummer is GM in 2010 gestopt. De auto was oorspronkelijk ontwikkeld voor het Amerikaanse leger en werd op grote schaal ingezet in oorlogsgebieden in onder meer Afghanistan en Irak. De civiele versie was een tijdlang ook in Nederland te koop en kreeg hier de bijnaam P.C. Hooft-tractor, omdat hij groot en duur was en je hem vooral in Amsterdam oud-Zuid en in het Gooi vaak tegenkwam. Voormalig gouverneur en acteur Arnold Schwarzenegger bezit meerdere elektrische Hummers, die hij ooit zelf liet ombouwen tot milieuvriendelijke terreinauto’s. Sommige daarvan rijden op waterstof.