Benzinestations sluiten voor beter milieu, logisch of onnodig pestgedrag?

Vakantie valt in het water: bestuurder haalt caravan op, maar rijdt daarna de sloot in

De hulpdiensten zijn donderdagmiddag uitgerukt naar de Middelweg in Berkel en Rodenrijs waar een personenauto met twee mensen de sloot in was gereden. Het tweetal had bij caravanstalling Van Rijn hun rijdende huisje opgehaald om daarmee op vakantie te gaan. Die viel dus pardoes in het water. Niemand raakte gewond.

12 augustus