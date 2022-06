Benzineprijs stijgt mogelijk naar nieuw record: 2,504 euro per liter

De hoogste geregistreerde prijs dit jaar was 2,502 euro, op 10 maart 2022. Vandaag zaten we op 2,500 euro voor ‘gewone’ benzine (Euro 95). Voor de prijzen van woensdag heeft marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers nog niet alle gegevens binnen. Vooralsnog rekent zijn organisatie op 2,504 euro voor een liter benzine en 2,221 euro bij diesel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit betekent dat de prijs voor een liter benzine inmiddels hoger is dan voor de accijnsverlaging op 1 april. Het ‘voordeel’ van de verlaagde btw is daarmee weer tenietgedaan. De brandstofprijzen piekten hiervoor op 10 maart. Toen kostte een liter benzine 2,502 euro, op de eerste dag van april ging de benzineprijs vervolgens weer met meer dan 20 cent omlaag.

Olie stuk duurder

Van Selms van United Consumers is niet verbaasd, vertelde hij gisteren aan deze site. De oorlog in Oekraïne wordt heviger en dat is niet goed voor de oliehandel. Hij wijt de snelle stijging van de brandstofprijzen van de laatste dagen aan de Europese boycot van Russische olie. Daardoor werd olie een stuk duurder. Inmiddels zijn de olieprijzen weer wat gezakt na berichten dat Saudi-Arabië meer olie wil oppompen mocht Rusland door de sancties minder gaan produceren.

De brandstofprijzen piekten in Nederland op 10 maart. Toen kostte een liter diesel 2,375 euro. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso, die United Consumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg. Bij diverse goedkope pompen zou het nog mogelijk moeten zijn om rond de 25 cent per liter voordeliger te tanken.

Accijnsverlaging

Het kabinet heeft op 1 april de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar verlaagd. Daarmee wil de overheid mensen wat tegemoet komen, aangezien de energie- en brandstofprijzen hard zijn opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne. Het gaat om een verlaging van 0,173 euro voor een liter benzine, 0,111 euro voor diesel en 0,041 euro per liter lpg. Deze bedragen zijn overigens exclusief btw. In praktijk betekende de accijnsverlaging dat benzine per liter 20 cent goedkoper werd en diesel circa 13 cent per liter.

Gisteren bereikte de brandstofchaos nog een nieuw kookpunt. Twee tankstations vlak over de grens bij Nijmegen zaten urenlang zonder benzine omdat elke druppel was getankt door consumenten. ,,We zijn helemaal door onze gewone benzine heen”, vertelde Laura Wellen toen van de pomp in het Duitse Wyler.

Dat de twee tankstations uitverkocht waren was te merken aan het verkeer. De weg naar een tankstation dat nog wel benzine had slibde dicht door de toeloop van ‘tanktoeristen’. Volgens Wellen is er een enorme toeloop van Nederlandse klanten. Sinds een fikse accijnsverlaging afgelopen week - met 35 cent per liter benzine en 17 cent voor diesel - is brandstof in Duitsland nog voordeliger geworden, vergeleken met Nederland.

Volledig scherm Een pompstation in Kranenburg werd maandag afgezet met lint. Er viel niks meer te halen qua brandstof. © DG