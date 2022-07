Benzineprijs daalt naar laagste punt in twee maanden

Vrijdag staat de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van benzine (E10) volgens consumentencollectief United Consumers op €2,297. Net onder de €2,30 per liter dus, dat was halverwege mei voor het laatst het geval. Het toppunt werd bereikt in juni, toen de benzineprijs voorbij de €2,50 per liter ging. Sindsdien is er dus weer grofweg 20 cent per liter afgegaan.