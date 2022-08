Benzine weer onder de 2 euro en daalt nog even door

Benzine tanken voor minder dan 2 euro per liter is weer op tal van plaatsen mogelijk. En de prijs blijft nog wel even dalen. ‘Maar de korting op de accijns blijft nodig’.

De prijs van ruwe olie zakt al ruim 2,5 week gestaag, de daling van de benzineprijs gaat volgens brandstofexpert Paul van Selms van United Consumers dan ook nog wel een tijdje door. ,,Met nog misschien 5 cent. Maar het is onzeker. Als China bijvoorbeeld Taiwan blokkeert, om maar een voorbeeld te noemen, dan schiet de prijs weer omhoog.’’ De adviesprijs voor een liter benzine is nu 2,17 euro, maar bij vooral onbemande pompen door heel het land is tanken voor 1,90 euro geen uitzondering.

Ruwe olie

Met de laatste prijsverlagingen is de benzineprijs weer op het niveau van voor de Russische inval. Het had nog minder duur kunnen zijn als de euro tegenover de dollar niet zoveel in waarde had verloren. Ruwe olie wordt betaald in Amerikaanse dollars en die munt is in een half jaar ruim 10 procent in waarde gestegen.

Vanochtend daalde de prijs van ruwe olie andermaal met ruim één procent toen bekend werd dat de Amerikaanse president Joe Biden gisteren had gesproken met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over een nieuwe nucleaire deal met Iran. Als zo’n overeenkomst lukt, komt er mogelijk meer Iraanse olie op de markt.

Ook verwachten handelaren dat er de komende tijd minder vraag naar olie zal zijn doordat de economie afkoelt. De economische groei staat mede onder druk door de hoge inflatie waar veel landen mee te maken hebben; een recessie lijkt onontkoombaar. En als de economie minder hard groeit, is er minder vraag naar energie, waardoor de prijs omlaag gaat.

Even duur als voor oorlog

Benzine is dus weer even duur als voor de oorlog, maar die prijs is wel inclusief de tijdelijke accijnsverlaging van 17 cent. Inclusief btw is die verlaging, die op 1 april van kracht werd, zelfs 20 cent. Volgens plan loopt de verlaging 31 december af, een liter benzine zou dan in één klap weer 20 cent duurder worden. Van Selms: ,,Dat lijkt mij politiek onverkoopbaar, dus ik verwacht dat die lagere accijns nog wel even blijft.’’

Volgens de ANWB is het pure noodzaak dat de accijnsverlaging een blijvertje wordt om te voorkomen dat grote groepen mensen in hun mobiliteit worden beperkt doordat ze de auto niet meer kunnen betalen. Uit de meest recente peiling van de ANWB die in juli werd gehouden blijkt dat 59 procent zijn autogebruik aanpast als gevolg van de dure benzine.

Wanneer de prijzen zo blijven is 22 procent van de Nederlanders van plan minder vaak met de auto naar het werk te gaan en geeft de helft aan minder vaak de auto te nemen voor sociaal-recreatieve doeleinden. Een derde van de mensen zegt geen alternatief te hebben voor de auto om naar het werk te gaan. ,,Deze groep wordt door de hoge benzineprijzen extra zwaar geraakt’’, stelt de ANWB.

In Nederland wordt normaal gesproken ruim 83 cent per liter benzine aan accijns geheven. Daarmee is Nederland koploper in Europa. De verlaging van de accijns brengt daar geen verandering in.