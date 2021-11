Ben je verzekerd als je bewust je auto vernielt om een leven te redden?

‘Ik reed veel harder’, zegt man boos nadat hij is gepakt met snelheid van 173 kilometer per uur

Een 26-jarige Pool is afgelopen weekend gepakt nadat hij op de A16 met hoge snelheid een politieauto inhaalde. Toen hij werd gewezen op zijn snelheid van 173 kilometer per uur, beweerde hij dat hij veel sneller had gereden.

