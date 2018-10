Belgische politie rijdt met honderden 'vuile' dieselauto's in milieuzones

VIDEO 'Vliegend hert' maait fietsers bijna van de weg

7:19 De Vlaamse Sonja Van Holderbeke, die al 18 jaar in de Amerikaanse stad Charlotte woont, kreeg deze week de schrik van haar leven tijdens een fietstochtje met vrienden. Het vijftal is rustig onderweg wanneer uit het niets plots een hert de weg oversteekt en wordt aangereden door een auto die uit de tegenovergestelde richting komt. Het dier wordt gekatapulteerd richting de fietsers, die in een reflex in elkaar duiken.