Belgische overheid kan Hitler-vererende nummerplaat niet intrekken

De auto werd gespot met nummerplaat HH-88. Dat is tweemaal een verwijzing naar ‘Heil Hitler’, want de letter h is de achtste in het alfabet. Het is een code die populair is in extreemrechtse en neonazistische milieus.

Wie in België 1000 euro betaalt voor een gepersonaliseerde nummerplaat, moet goedkeuring krijgen van de Belgische RDW - de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen. ‘Net als u was ik geschokt door deze kentekenplaat’, reageert de Belgische minister Gilkinet (Mobiliteit) schriftelijk op vragen. Op de vraag aan de minister waarom de overheid nummerplaten niet kan intrekken als die al in omloop zijn, antwoordde Gilkinet: ‘Het Koninklijk Besluit laat het niet toe om een kentekenplaat ambtshalve te schrappen louter omwille van het opschrift.’

Racisme en antisemitisme

Het Belgische Kamerlid Michael Freilich wil daar verandering in brengen. ,,We moeten de wet aanpassen zodat de administratie wel de mogelijkheid heeft om nummerplaten in te trekken. Hiermee geven we een duidelijk signaal dat racisme en antisemitisme nooit getolereerd zullen worden”, laat hij weten aan de Belgische krant HLN.

In Nederland zijn alle klinkers uit de kentekencombinaties gehaald, om ongewenste woorden te vermijden. Ook is ook een aantal kentekencombinaties verboden. Het gaat in Nederland om de lettercombinaties GVD, KKK, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD.

