België krijgt ‘groene flitspalen’ om oprukkende roetfilterfraude in te dammen

De BMW van Iris (40) is haar grote liefde: ‘Er komt geen enkele man tussen, niemand mag er in rijden’

19 mei Iris Welcker (40) wacht op een vriend die binnen snacks aan het halen is. Iris: ,,Dit is een BMW 2.4, 3-liter, M54B30, 6 cilinder. Ik heb een race-licentie. Als ik in de garage kom, weet ik er helaas net iets meer van dan de mannen. Toch word ik gediscrimineerd, het is een enorme mannenwereld.’’