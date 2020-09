Belg rijdt met 1,3 miljoen euro in kofferbak op Spaanse snelweg

Autofabri­kant laat kantoorper­so­neel aan de lopende band werken

1 september Autofabrikant General Motors heeft in de VS kantoorpersoneel aan de lopende band in autofabrieken laten werken. Dat was volgens de directie onvermijdelijk omdat veel fabrieksarbeiders zich vanwege de coronapandemie ziek hebben gemeld. Vakbonden hebben zich beklaagd bij de directie, meldt vakblad Automobiel Management.