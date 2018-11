Belg reist van Thailand naar België per tuktuk 

Een tuktuk is een typisch Thais vervoermiddel. Het is een soort van gemotoriseerde riksja, die ingezet wordt als taxi voor kortere afstanden. De driewielers worden meestal aangedreven door een tweetaktmotor. Die maakt zo’n typisch toek-toek-geluid, waardoor de Thai ‘m tuktuk noemen.

Sylvain Tihon is momenteel in Thailand, en hij vond het blijkbaar een geestig idee om per tuktuk richting Brussel te reizen. Hij voorziet dat hij een maand of acht onderweg zal zijn. Zijn tuktuk, die hij momenteel nog aan het klaarmaken is voor de barre tocht, haalt slechts 70 km/u.