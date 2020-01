Bedrijf achter Sion-zonneauto haalt 52 miljoen euro binnen

Initieel wilde de Sion-fabrikant het geld voor 30 december al hebben. Dat bleek echter niet haalbaar, op 31 december was nog ‘slechts’ 32 miljoen euro opgehaald. Daarom werd de deadline met twintig dagen opgeschoven naar 20 januari 2020. Inmiddels is er meer dan 52 miljoen euro ingezameld.

Mensen die Sono Motors willen steunen, kunnen dat doen onder meer door auto’s te reserveren, geld te lenen of te doneren aan het bedrijf of door de auto van 25.550 in een keer vooruit te betalen. 866 mensen hebben ervoor gekozen om de Sion in een keer te betalen. Ongeveer de helft van het geld is ingezameld door klanten die een grotere aanbetaling voor een Sion hebben neergelegd.

Sono Motors had de crowdfundingsactie naar eigen zeggen nodig, omdat investeerders niet de visie deelden van de oprichters. Met het geld wil Sono Motors de volgende stappen in het proces kunnen financieren, waaronder het testen van de voertuigen, het opzetten van productiefaciliteiten en het maken van prototypes. Sono Motors verwacht de Sion in 2022 te kunnen leveren.

Actieradius 255 km

De Sion is een elektrische auto met een 35 kWh-accu die 255 kilometer kan rijden volgens de WLTP-standaard. De elektromotor levert 120 kW/163 pk vermogen en 290Nm koppel (trekkracht). De accu is via het stopcontact op te laden in 13 uur, in 3,5 uur via een type 2-lader en snelladen naar 80 procent duurt een halfuur. Opvallend aan de auto zijn de 248 zonnecellen die geïntegreerd zijn in de zij- voor- en achterkanten en het dak. Deze kunnen voor een piek van 1,2 kilowatt zorgen en de actieradius onder ideale omstandigheden met 34 kilometer verlengen.

De fabrikant zegt daarnaast dat veel onderdelen eenvoudig te vervangen zijn en dat het een werkplaatshandleiding openbaar zal publiceren. Sono Motors wil ook CAD-computerbestanden van bepaalde onderdelen vrijgeven zodat ze 3D-geprint kunnen worden. Sion-onderdelen moeten uiteindelijk via de site van Sono Motors gekocht kunnen worden.

Volledig scherm Sion © Sono Motors

Volledig scherm Sono Sion © Sono Motors

Volledig scherm Het bijzondere interieur van de Sion © Sono Motors