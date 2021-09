Balkenende reikt Nederlandse Automotive Innovation Awards uit

De winnaars zijn dit jaar PowerD, een slimme laadoplossing voor wagenparkbeheerders, en Ebusco 3.0, een elektrisch aangedreven bus met een gewicht dat 33 procent lager is. ,,Juist in deze turbulente tijd is innoveren op het gebied van duurzame mobiliteit belangrijker dan ooit‘’, aldus Balkenende. Het was voor de vierde keer dat hij als juryvoorzitter de prijzen uitreikte. ,,Juist in deze tijd, waarin duurzame, vernieuwende mobiliteit een vlucht neemt, maken Nederlandse innovaties het verschil. De kwaliteit van de inzendingen was hoog en dat maakte het voor de jury een moeilijke opgave de winnaars te selecteren.”

,,PowerD is een slimme laadoplossing voor wagenparkbeheerders‘’, meent de jury over deze winnaar in de categorie Services. ,,Door allerlei aspecten te koppelen garandeert PowerD honderd procent laadenergie van duurzame bronnen en ontzorgt deze service berijders en wagenparkbeheerders. Het levert niet alleen een lagere energierekening op voor de klant, maar zorgt ook voor een gelijkmatigere belasting van het elektriciteitsnet.”

Oscar Westerhof van PowerD: ,,Dit is een kroon op ons werk, het gaat ons helpen om deuren voor geopend te krijgen. Wij zijn een jong bedrijf, bestaan pas anderhalf jaar. Wij proberen elke elektrisch gereden kilometer duurzaam te maken. Eerst in Nederland en zo meteen ook internationaal. België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk; wij komen eraan.‘’

Lichtere bus door composietmaterialen

In de categorie Technology werd Ebusco 3.0 winnaar. De vakjury daarover: ,,Deze elektrisch aangedreven bus is door het gebruik van composietmaterialen 33 procent lichter dan een conventionele bus. Dat zorgt voor een lager energieverbruik en een grotere actieradius. Elektrische bussen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het openbaar vervoer in vooral stedelijke gebieden, dus als vakjury zijn we verheugd te zien dat er op dit vlak volop geïnnoveerd wordt door Nederlandse bedrijven. Openbaar vervoer is immers duurzaam, duurzaam openbaar vervoer is de volgende stap. Ebusco 3.0 laat zien dat Nederland op dit gebied vooroploopt.”

Peter Bijvelds van Ebusco: ,,Wij zijn al sinds 2010 bezig om openbaar vervoer te verduurzamen. De 3.0 is het resultaat van ervaring en het bijeenbrengen van kennis uit verschillende disciplines. Het is de meest innovatieve bus ter wereld. Uit Nederland. En hij draagt bij aan een betere leefomgeving. Nu nog is 1 op de 5 bussen elektrisch, wij gaan de transitie versnellen, want uiteindelijk is onze bus goedkoper.”

Volledig scherm De Ebusco 3.0 is een lichtgewicht dankzij composietmaterialen. © RV

