Baanbrekend vonnis sjoemeldiesels: VW moet aankoopbedrag Golf terugbetalen

Volkswagen heeft een man uit de Duitse stad Solln de aankoopprijs voor zijn VW Golf terugbetaald, die hij in 2014 had gekocht. De rechters spreken van 'opzettelijk toegebrachte immorele schade'.

Christian Palka (58) uit Solln kocht begin 2014 een Golf Plus Blue Motion TDI, die hij zelf afhaalde bij de fabriek in in Wolfsburg. De prijs: 25.900 euro. Zoals veel klanten waardeerde hij VW's belofte dat deze auto het milieu minder zwaar belast dan andere modellen. Het zou de tweede auto voor de Palkas worden. "We wilden de auto na een paar jaar inruilen of doorverkopen", aldus Palka. ,,Maar toen kwam het dieselschandaal.''

Net als duizenden andere VW-eigenaren werd Palka getroffen door de uitlaatgasaffaire: VW had de software in de auto's gemanipuleerd om hoge emissies te verbergen. Een wereldwijd schandaal. ,,Een bedrijf als VW zou zich ethisch correct moeten gedragen", zegt Palka tegen de Duitse website tz.de. ,,In zo'n geval moeten de burgers terugvechten." Dat is precies wat Palka deed en hij spande een rechtszaak aan tegen VW, die hij vorige maand glansrijk won.