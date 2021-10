Autoverkeer op Nederlandse weg steeds schoner, maar vergroening wagenpark moet nóg sneller

Tegelijk is de uitstoot van kooldioxide door het wegverkeer sinds 2010 slechts 4,2 procent gedaald. Wel moet daarbij worden aangetekend dat het wagenpark (personenautos, bedrijfswagens en gemotoriseerde tweewielers) in die tijd met tien procent groeide tot ruim 10 miljoen voertuigen.

Uitstootdoelen

Wat niet meehelpt is dat het Nederlandse wagenpark met elf jaar relatief oud is. Daar staat weer tegenover dat we relatief zuinige nieuwe auto's aanschaffen. Nederland haalt als enige EU-land een gemiddelde CO2-uitstoot per nieuwe auto van 90 gram per kilometer.