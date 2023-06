Auto’s hebben straks geen beeldschermen meer nodig

Autotest Deze elektri­sche auto kost nog geen 50 mille maar heeft wel vleugeldeu­ren

Het Chinese XPeng maakt pas sinds 2017 auto’s, maar heeft grote ambities. In juli maakt het eerste model, de P7, in Nederland zijn debuut. Een SUV met de naam G9 staat in oktober in de showrooms. Het merk wil voortaan elke twaalf tot achttien maanden een nieuw model introduceren.