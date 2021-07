‘Autorijden betaalbaar houden wordt steeds lastiger’, zegt de ceo van Citroën

INTERVIEWRuim een jaar is Vincent Cobée inmiddels de baas van Citroën. In die tijd zette het ietwat ingedutte automerk zichzelf weer sterker op de kaart met uitgesproken modellen. Toch voorspelt de ceo een uitdagende toekomst: ,,Het wordt steeds lastiger om autorijden voor iedereen betaalbaar te houden’’.

Het lijkt erop dat Citroën de wind weer lekker in de zeilen heeft. Hoewel het Franse automerk al jarenlang geen vaste plek heeft in de top van de verkoopstatistieken, verschenen er het laatste jaar diverse modellen die passen bij de filosofie die Citroën altijd een trouwe groep fans heeft gegeven. Nieuwe modellen zoals de (ë)C4, de aangekondigde C5 X en de vernieuwende Ami geven Citroën weer de lading die het merk de laatste jaren juist miste: geen dertien in een dozijn, maar eigenzinnig, karaktervol en bovengemiddeld comfortabel.

Sinds begin vorig jaar staat de geboren Fransman Vincent Cobée (52) aan het roer van het Franse automerk, dat tegenwoordig onderdeel uitmaakt van het immense Stellantis-concern. Net als onder meer Peugeot, Opel, DS, Fiat, Alfa Romeo, Lancia en Jeep. Nu zijn eerste jaar als directeur van het merk Citroën achter de rug is, neemt Cobée de tijd voor een uitgebreid en goudeerlijk gesprek met onze autoredactie.

Volledig scherm Vincent Cobée werkte eerder bij Mitsubishi en Nissan en is sinds vorig jaar de baas bij Citroën. © Citroën

Ten eerste, meneer Cobée, hoe is het voor een relatief klein merk als Citroën om onderdeel uit te maken van het grote Stellantis?

,,Dat geeft ons veel voordelen, met name op het gebied van het delen van de technologie en het beheersen van de kosten. Omdat we veel ontwikkelingskosten kunnen verspreiden over diverse merken, kunnen we de auto’s zo betaalbaar mogelijk houden en het merk Citroën gezond.”

Alfa Romeo en DS worden binnen de groep gepositioneerd als ‘premium’, Opel en Peugeot worden ook steeds duurder en luxueuzer. Waar staat Citroën volgens u?

,,Wij richten ons op een brede groep mensen die op een prettige, fijne en betaalbare manier mobiel willen zijn in een auto die bij hun past. Onze klanten zijn niet zozeer petrolheads (dus in de eerste plaats geen enorme autoliefhebbers, red.), maar sociaal betrokken mensen die zich bekommeren om hun dierbaren en zich veel aantrekken van het lot van de wereld om ons heen. We merken dat deze missie nog altijd goed landt bij een groot deel van het publiek. Dat is meteen één van de belangrijkste redenen waarom Citroën absoluut bestaansrecht heeft, als je het mij vraagt.”

Maar gemiddeld verkoopt uw merk minder goed dan bijvoorbeeld Peugeot. Heeft u voor Citroën keiharde verkoopdoelen opgelegd gekregen van de Stellantis-directie?

,,Uiteraard kan ik op dat vlak niet uitweiden over exacte details, maar neem van mij aan dat ons concern Citroën op waarde schat. We hebben over het algemeen een marktaandeel van vijf procent nodig om gezond te zijn en momenteel halen we dat. Maar belangrijker is dat er door Stellantis volop in de toekomst is geïnvesteerd, ook voor Citroën. Daar blijkt vertrouwen uit, en Citroën krijgt duidelijk de ruimte om zichzelf te zijn en verder te ontwikkelen. Ik ben het met je eens dat ons merk de laatste zeven à acht jaar een twijfelachtige tijd heeft doorgemaakt, maar de stappen van het laatste jaar zijn heel veelzeggend.”

Volledig scherm De nieuwe Citroën C5 X © Citroën

Wat is er nu anders dan?

,,Er is een hele duidelijke strategie waar lef uit blijkt. Dat zie je aan de vormgeving en het karakter van onze modellen, met een duidelijke eigen identiteit. Dat ontbrak voorheen wel eens. Maar het klinkt ook door in het feit dat we meer dan gemiddeld inzetten op elektrische auto’s, zoals onze ëC4, en dat van al onze bestelwagens een e-versie te koop is – naast de plug-in versies van onze grotere personenauto’s.”

En dan is er natuurlijk nog de Ami.

,,Precies. Het is heel logisch dat zo’n gewaagd concept voor een goedkope, volledig elektrische en deelbare stadsauto bij uitstek bij Citroën vandaan komt. Citroën kan het zich veroorloven om niet conservatief te denken – mede met dank aan de steun uit ons moederbedrijf. Ik vind de Ami een ambitieus antwoord op de vragen van deze tijd: als de wereld verandert, moeten we ook de oplossingen aanpassen.”

Volledig scherm De Citroën Ami © Citroën

Waar heeft deze tijd behoefte aan dan, volgens u?

,,Aan een vorm van transport die voor iedereen betaalbaar en bereikbaar is. En juist dát wordt een steeds grotere uitdaging voor ons als autofabrikanten. Wij zien twee ontwikkelingen die de prijs van auto’s enorm opdrijven: je hebt de alsmaar strengere veiligheidsregels (waardoor auto’s steeds meer dure techniek aan boord moeten hebben, red.) en de uitstooteisen die het op termijn onmogelijk maken om goedkope auto’s met kleine benzinemotoren te verkopen. Dat is de reden waarom zelfs de kleinste nieuwe modellen tegenwoordig al snel 16.000 euro kosten, terwijl je die een paar jaar geleden nog kon kopen voor 8000 à 9000 euro.”

En de Ami is het antwoord op dat probleem?

,,Het is wat ons betreft één van de mogelijke antwoorden, vooral voor mensen die in hele grote steden wonen en geen eigen auto nodig hebben. Het is in ieder geval heel betaalbaar, bereikbaar én goed voor de luchtkwaliteit omdat je elektrisch rijdt. We zijn het nu aan het onderzoeken hoe goed het werkt, maar ik heb veel vertrouwen in dit project. Het kan echt een icoon worden.”

Is inmiddels al besloten of de Ami ook naar Nederland komt?

,,Daar is de knoop op dit moment nog niet over doorgehakt.” Cobée houdt zich duidelijk nog op de oppervlakte, maar in de wandelgangen klinken steeds meer geluiden dat de compacte, elektrische stadsauto annex brommobiel voorlopig aan Nederland voorbij gaat.

Volledig scherm De beroemde Renault 5 keert terug als elektrische auto, in tegenstelling tot de Citroën 2CV. © Renault

Over iconen gesproken: veel automerken brengen hun helden van vroeger terug in een moderne, elektrische jas. Denk aan Renault met de aangekondigde 5. Heeft Citroën zulke plannen ook, bijvoorbeeld met de 2CV ofwel ‘Lelijke Eend’?

,,Nee, dat gaan we niet doen. Ik ben van mening dat wij onze keuzes moeten laten voeden door echte problemen, en geen gemakzuchtige kopieën moeten maken van het verleden. De 2CV loste echte problemen op die speelden toen hij op de markt kwam (hij moest de bewoners van het Franse platteland mobiel maken na de oorlog, red.) en dat zou een moderne versie niet doen. Zo’n auto zou de wereld van vijftig jaar geleden opnieuw gaan verpakken, dat is niet waar Citroën voor staat.”

Wat gaat er – tot slot – wel gebeuren, voor ons gewone automobilisten?

,,We denken hard na over manieren om autobezit en -gebruik zo gemakkelijk en naadloos mogelijk te maken. Zo loopt er in Frankrijk op dit moment een pilot met een autobedrijf waarvan de receptie dag en nacht open is: dan hoef je dus niet meer binnen kantoortijden langs te komen om je auto weg te brengen of op te halen. Een andere ontwikkeling is een speciale verzekering voor Citroën-rijders: onze klanten zijn geen scheurneuzen, in die zin zijn het prettige bestuurders om te verzekeren. Zo’n verzekering vanuit Citroën zou er in de toekomst voor kunnen zorgen dat je minder premie gaat betalen.”

