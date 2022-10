Autopremies gaan omhoog, maar zo kun je meer dan 265 euro besparen op je verzekering

Een consument die jaarlijks 524 euro betaalde voor een beperkt cascoverzekering betaalt nu ruim 35 euro meer in vergelijking met vorig jaar. Bij de WA-verzekering is er een lichte stijging te zien van 1,3 procent, terwijl de premie van WA volledig cascoverzekeringen gedaald is met 1,72 procent in vergelijking met 2021. De stijging lag volgens Jerry Poel, autoverzekeringexpert bij Autoverzekering.nl, in de lijn der verwachtingen. ,,Door de oplopende inflatie was het te verwachten dat ook de autopremies omhoog zouden gaan. Toch zie je dat het zich momenteel alleen nog beperkt tot de beperkt cascoverzekeringen.”

Meer autodiefstallen en dure reparaties door chiptekort

De oorzaak zit 'm vooral in het gestegen aantal voertuigdiefstallen. Diefstal wordt vergoed door een WA beperkt casco of WA volledig cascoverzekering. Het effect van het gestegen aantal diefstallen zie je in de premies van deze dekkingen terug. Andere oorzaken van de forse stijging van WA beperkt cascoverzekering zijn volgens Autoverzekering.nl de oplopende inflatie en extreme weersomstandigheden van de afgelopen tijd.

Ook zijn de kosten van reparaties gestegen. Poel licht toe: ,,Moderne auto’s hebben veel technische snufjes en bevatten hierdoor veel geavanceerde auto-onderdelen. Deze onderdelen zijn prijzig en schaars. Denk bijvoorbeeld aan het aanhoudende chiptekort, dit maakt de reparatie van een moderne auto duurder. Verzekeraars berekenen dit uiteindelijk door, waardoor de premies stijgen.”

Tot 265 euro besparing per jaar

Voor alle type dekkingen en de bijbehorende premies is het volgens Poel zinvol voor autobezitters om elk jaar hun autoverzekering te vergelijken. ,,Hierbij is het niet alleen belangrijk om te kijken of de dekking nog aansluit bij de huidige situatie, maar ook om de premies bij andere autoverzekeraars te bekijken. Veel verzekeraars verhogen ieder jaar hun premie en dat is dit jaar niet anders. Zeker met de verwachte stijgingen bij alle autoverzekeringen loont het om scherp te blijven. Zo kunnen autobezitters al snel 265 euro besparen op hun autoverzekering.”, aldus Poel.

Welke auto je rijdt, maakt ook veel verschil voor de premie van je autoverzekering. De gemiddelde premie voor een autoverzekering kan bij een duur model auto al snel honderden euro’s per jaar hoger liggen dan voor een kleiner, goedkoop model, zo blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. ,,Wie een Volkswagen Golf verzekert is gemiddeld 275 euro per jaar duurder uit dan wie een Toyota Aygo uit hetzelfde bouwjaar verzekert”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl.

Premieverschillen per automodel enorm groot

De premieverschillen zijn dus enorm. Autoverzekeraars kijken bij het bepalen van de premie vooral naar het gewicht en het vermogen van je auto. Dat ligt bij een Volkswagen Golf een stuk hoger dan bij een Toyota Aygo. Maar ook als je binnen de A-klasse, het segment van kleine, lichte auto’s blijft, maakt het voor de premie nogal wat uit welke auto je kiest. Een bestuurder van 33 jaar uit Apeldoorn die 5 schadevrije jaren heeft, betaalt voor een Volkswagen Up! bijvoorbeeld gemiddeld 103 euro per jaar meer aan premie dan voor een Toyota Aygo.

,,Bij het uitzoeken van een nieuwe auto is het dus belangrijk om vooraf alvast te berekenen wat de autoverzekering je gaat kosten”, zegt Bulthuis. ,,Zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent. Maar nog belangrijker, je ziet dan ook hoeveel je goedkoper uit bent met de autoverzekering als je toch voor een ander type auto kiest.”

