Autootje op waterstof heeft bereik van ruim 2000 kilometer: ‘In 2050 het nieuwe normaal’

Een groepje Delftse studenten werkt aan ’s werelds efficiëntste waterstofauto. De torenhoge ambitie: minimaal 2056 kilometer te rijden op minder dan één kilo waterstof. Is hier sprake van een eenmalig prestigeproject of is er een revolutie ophanden?

Elk jaar bouwen studenten van het Eco-Runner Team Delft een efficiëntere waterstofauto, maar het nieuwste exemplaar moet zo stevig zijn dat het überhaupt mogelijk is de gedroomde afstand (vergelijkbaar met een rit van Noord-Nederland naar Zuid-Spanje) af te leggen: een wereldrecord. Om dit te doen hebben de ingenieurs gekeken naar een betere robuustheid en weerstand.

Eliane van Boxtel, operations manager van het team, vertelt over het prototype van 71 kilogram dat dinsdagavond werd gepresenteerd: ,,Het is maar een klein stadsautootje voor één persoon. En dat is prima. Op dit moment zien we dat een wagen wel vijf stoelen telt, terwijl die gemiddeld nauwelijks bezet worden. Toch is daar veel brandstof voor nodig, voor al die extra’s.’’

Het prototype van Eco-Runner Team Delft is compleet gestript van alle overbodige luxe. ,,We hebben de uiterste grenzen opgezocht en zo bizarre efficiëntie behaald’’, vertelt Van Boxtel. Toch ziet zij in de nabije toekomst mogelijkheden voor een vergelijkbare consumentenversie op de markt. ,,De volgende stap is de ontwikkeling van een auto die de straat op mag, maar nog steeds zo efficiënt mogelijk is.’’

Minder zuinig

Er bestaan nu al consumentenauto’s op waterstof, maar die zijn nog veel minder zuinig. Ze heeft de BMW iX5 Hydrogen twee waterstoftanks die samen net geen 6 kilo waterstof kunnen opslaan en daarmee een actieradius van 504 kilometer opleveren. En de Toyota Mirai heeft een tankinhoud van 5,6 kilo; met een volle tank kan tot 650 kilometer worden gereden. De waterstoftanks zijn in drie tot vier minuten weer te vullen.

De BMW iX5 Hydrogen is al op de markt

In de waterstofauto van Eco-Runner wordt groene waterstof omgezet in elektrische energie. Hierbij ontstaat alleen waterdamp en warmte, en daarmee zou grootschalige uitrol veel milieuwinst opleveren. Dat is ook een doel van de studenten, aldus Van Boxtel. ,,Onze focus ligt op duurzaamheid. Wij willen deel uitmaken van het onderzoek in de wereld naar een emissieloze samenleving, zonder gebruik van fossiele brandstoffen.’’

Hoe realistisch is die wens eigenlijk, als je kijkt naar mobiliteit? ‘We moeten er allemaal samen aan werken. Productie, industrie, regelgeving: ze moeten allemaal een rol spelen’, stellen de studenten in een persbericht. Kortom: alle voertuigen moeten kleiner, lichter en aerodynamisch zijn. Ook is het de bedoeling dat mensen samen duurzamer en efficiënter met transport omgaan, door in de stad bijvoorbeeld vervoersmiddelen te delen.

De efficiëntste, recordbrekende waterstofauto ooit is gemaakt met behulp van tientallen sponsors

Zestig uur op Duits circuit

In juni wordt op een Duits circuit een poging gedaan om met de Eco-Runner het wereldrecord te verbeteren voor de langste afstand ooit gereden door een waterstofauto zonder te tanken. Zo’n zestig uur lang rondjes rijden met een snelheid van 45 kilometer per uur, dat is het doel dit jaar. De langetermijnvisie: in het jaar 2050 moet het gebruik van deze auto het ‘nieuwe normaal zijn’ in een wereld die leefbaarder is dan nu.

Wat het project heeft gekost, wil de operations manager niet kwijt. ,,We hebben veel hulp van sponsors gekregen en we hebben het prototype zelf in elkaar gezet in onze werkplaats. Laat ik het daarbij houden.’’



