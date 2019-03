‘Autonome auto's zijn rijdende doodskisten', aldus Donald Trump

Video Opscheppe­rij met snelle Lamborghi­ni eindigt in crash

25 maart De bestuurder van een peperdure Lamborghini is gisteren in Londen onder het oog van tientallen getuigen pijnlijk de fout in gegaan. In een smal straatje trok hij snel op om indruk te maken op de omstanders, maar hij verloor al snel de macht over het stuur en crashte. ,,Ik weet vrijwel zeker dat ik de bestuurder zag huilen”, zegt een getuige.