Automobilist wil niet meer schakelen

Momenteel zijn ruim 1,8 miljoen personenauto’s in Nederland uitgerust met een automatische versnellingsbak (dan wel CVT: continu variabele transmissie) en dat is 21,2 procent van het totale wagenpark van 8.595.000. Twaalf jaar geleden was dat de helft minder, met circa 936.000 automaten op een totaal van 7.256.000 personenauto’s. Het aandeel van handgeschakelde auto’s in de verkoop van nieuwe voertuigen daalde tussen 2008 en 2016 van 82,1 naar 65,1 procent.