'Automobilist verwaarloost zijn banden'

Te weinig bandenprofiel is bij de APK dan ook de voornaamste reden voor afkeur, reparatie of vervangingsadvies. Daarnaast constateert Bovag dat veel vakantiegangers niet de juiste bandenspanning bij volle belading van de caravan, camper of vouwwagen hanteren.

Onderzoek onder 1.021 automobilisten, uitgevoerd in opdracht van de Bovag, toont aan dat slechts 12,2 procent weet dat er bij de APK wettelijk een advies voor vervanging van de banden is voorgeschreven als het profiel minder dan 2,5 millimeter is. Bijna 84 procent van de respondenten denkt dat er veel langer veilig kan worden doorgereden, tot er nog maar 2 millimeter profiel over is (36,5 procent) of zelfs nog maar 1,5 millimeter (47,4 procent). Het wettelijke minimum is 1,6 millimeter, maar die grens is bij meer dan de helft van de automobilisten niet bekend; ruim een kwart denkt 1,2 millimeter en volgens meer dan 10 procent is 0,6 millimeter het minimum. Bij zulke waardes zijn de banden echter al zo goed als kaal en dus levensgevaarlijk.

APK

Uit APK-cijfers over 2016 blijkt dat het gebrek aan bandenprofiel veruit het meest voorkomende mankement is. In 15,7 procent van de gevallen zorgt het voor APK-afkeur of voor goedkeur na reparatie. Een profieldiepte van tussen de 1,6 en 2,5 millimeter is daarnaast goed voor 33,9 procent van de adviespunten bij APK’s; de keurmeester geeft hiermee aan dat de banden op zeer korte termijn moeten worden vervangen. De voornaamste reden hiervoor is volgens de Bovag de opgerekte interval tussen de verplichte keuringen, aangezien benzineauto’s sinds enkele jaren pas na vier jaar voor het eerst naar de APK hoeven en vervolgens tweejaarlijks. Veel automobilisten rijden van APK naar APK en besteden tussentijds geen of te weinig aandacht aan regulier onderhoud of überhaupt aan de technische staat van hun voertuig.

Caravans