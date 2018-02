Automobilist let zeven procent van de rijtijd niet op de weg

Volledig scherm De onderzoeksbril van Peugeot waarmee het 'wegkijkgedrag' van automobilisten werd gemonitord © PSA

Autofabrikant Peugeot voorzag in Groot-Britannië een groep bestuurders van speciale brillen, om te kunnen zien waar ze hun aandacht op vestigen tijdens het rijden. Daaruit blijkt dat automobilisten per uur gemiddeld bijna 3,5 kilometer afleggen zonder op de weg te letten. Dat is vier hele minuten, oftewel zeven procent van de totale rijtijd.

Koffie drinken

De brillen zijn voorzien van zes kleine camera's, die iedere 0,05 seconden registreren waar het oog naar kijkt. Volgens David Peel van Peugeot weet iedereen hoe gevaarlijk het is om met de radio te spelen, of de temperatuur in de auto bij te regelen. ,,Maar wanneer je daarbij optelt de afleiding van de mobiele telefoon, praten met passagiers, of zelfs het drinken van koffie, dan snap je wellicht dat het toch echt mogelijk is om tijdens een rit van een uur gedurende 3,350 meter niet op de weg te letten."

i-Cocpit