Automobilist is één uur achttien en scoort direct drie boetes en een portie pepperspray

Een 18-jarige automobilist is een uur nadat hij jarig was - en dus mocht autorijden - opgepakt toen de politie hem zonder verlichting zag rijden. Hij vluchtte in zijn auto en dat had hij beter niet kunnen doen.

De politie van Woerden zette rond 01.00 uur de achtervolging in. Een achtervolging op hoge snelheid door Oudewater was het gevolg. Na verloop van tijd gaf de 18-jarige op. Hij zette de auto stil en probeerde te voet te ontkomen. De politie gebruikte pepperspray bij de aanhouding, waarna de beginnend bestuurder riep dat hij minderjarig is.

Dat bleek echter niet het geval, want de man was net een uur daarvoor 18 geworden. De agenten hebben volgens dit Facebook-bericht nog ‘lang zal hij leven’ gezongen. De jarige was ongetwijfeld minder blij met de drie bekeuringen die hij vervolgens ontving. Niet voor het rijden zonder rijbewijs, want dat had hij al eerder gehaald. Wel voor het rijden zonder verlichting, het vluchten voor de politie en voor verzet tegen arrestatie.