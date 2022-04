Automobilist drukt andere auto van de snelweg, omdat hij ‘best wel sloom reed’

Het incident vond plaats op 24 mei 2020 op een oprit van de snelweg A32. Verdachte Marco de R. uit Steenwijk besloot zijn voorganger tot stoppen te dwingen om hem op de vluchtstrook van de snelweg vermanend toe te spreken. Dat leidde tot een crash, waarbij beide betrokken voertuigen beschadigd raakten en de honden van de voorganger door de auto vlogen, maar waarbij niemand gewond is geraakt.

Bijna twee jaar na dato is de 32-jarige veroorzaker van het ongeluk tot het besef gekomen dat hij vanaf het begin af aan helemaal fout heeft gezeten. Dat zei hij tegen de rechtbank in Zwolle, waar hij voor moest komen wegens poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij het politieverhoor kort na het ongeluk gaf hij zijn opponent nog de schuld, zoals ook begin dit jaar bij de reclassering.

In het nauw

Het begon ermee dat De R. zijn voorganger op de oprit rechts via de vluchtstrook wilde inhalen. Laatstgenoemde week een beetje uit, ook naar rechts, waardoor de Steenwijker in het nauw kwam. Eenmaal op de snelweg ging de getergde autobestuurder voor de ander rijden, waarbij hij volgens getuigen steeds op de rem trapte. De achterligger kwam in aanraking met de auto van De R., die daardoor is geslipt en tegen de vangrail van de middenberm is beland.

Daarmee was het nog niet afgelopen: de gecrashte bestuurder keerde zijn auto de goede richting op, ging achter de ander aan en zette hem stil via, zoals hij dat noemde, een PIT-manoeuvre. Een van de rechters kende die term wel uit Amerikaanse politieseries. Het is een techniek die gebruikt wordt door de politie om vluchtende auto’s tot stoppen te dwingen, met minimale risico’s. Daarbij wordt de doelauto aan de linker achterzijde aangetikt.

Clusterhoofdpijnen

Zo gebeurde ook hier, waarna de medeweggebruiker de macht over het stuur verloor, aan het spinnen raakte, en dwars op de vluchtstrook, half in de berm kwam te staan. De Steenwijker wilde de medeweggebruiker naar eigen zeggen ‘aanspreken op zijn gedrag’ en heeft iets gezegd als: ,,Met zo’n rijstijl bestaat de kans dat je tussen zes planken eindigt’’, wat bedreigend is overgekomen. Een andere weggebruiker kwam vervolgens tussenbeide om de boel te sussen.

De R. wijt zijn gedrag die dag aan een combinatie van factoren. Hij heeft adhd, periodes van slecht slapen, en clusterhoofdpijnen, waarvoor hij altijd een zuurstoftank bij zich moet hebben. Soms heeft hij dan een kort lontje, waardoor hij in het verleden al vaker in aanraking is geweest met de politie. ,,Ik ben impulsief, dan heb ik geen controle over mezelf.’’ Een training agressie- en emotieregulatie, zoals door de reclassering voorgesteld, lijkt hem ook wel zinvol.

Poging zware mishandeling

De laatste acht jaar was het juist rustig geweest. De man is een liefhebber van autorijden, maar kan dat voorlopig vergeten: hij heeft zijn rijbewijs sinds het ongeluk nog niet teruggekregen, hij kon een cursus van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen van 400 euro niet betalen. De officier van justitie vond een poging tot zware mishandeling bewezen en wees daarbij op het gevaar voor medeweggebruikers. Ze eiste twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, met de verplichting dat de heetgebakerde Steenwijker wat aan zijn eigen gedrag gaat doen. Daarnaast eiste ze een rijontzegging van twee jaar.

Zijn advocaat bepleitte dat er alleen sprake was van ‘het veroorzaken van gevaar op de weg’, en vond een voorwaardelijke celstraf daarvoor voldoende. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

