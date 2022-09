Automobi­list (21) rijdt bij Steenwijk 100 km/u te hard en heeft opmerkelijke reden

Een beginnende automobilist (21) uit gemeente Steenwijkerland reed gisteravond met 179 kilometer per uur over de N333. De maximale snelheid is daar 80 km/u. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en er is een proces-verbaal opgemaakt.