Autofabriek VDL NedCar in Limburg stilgelegd: 5.000 werknemers naar huis

Ook Volvo

Steeds meer autofabrikanten besluiten om in Europa te stoppen met het produceren van auto's. Ook Toyota, Ford en Mercedes-Benz sturen het personeel naar huis. Volvo heeft gisteravond de autofabriek in het Belgische Gent gesloten. Volkswagen, de grootste autofabrikant ter wereld, stopt aanstaande vrijdag met het produceren van auto’s in vrijwel alle fabrieken. Renault heeft aangekondigd om 12 fabrieken in Frankrijk te sluiten. Ook PSA, het moederbedrijf van Peugeot, Citroën en Opel, sluit alle autofabrieken in Europa. Het gaat hierbij om 15 fabrieken in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Slowakije en Portugal. Bij Fiat, Ferrari, Lamborghini en het Spaanse Seat staan inmiddels ook alle productiebanden stil. Audi sluit vanaf maandag de fabriekspoorten in heel Europa.