Auto van de zaak niet meer aantrekkelijk: ‘Iedereen zijn eigen auto kan niet meer’

Internatio­na­le bende met Nederlands brein (66) smokkelde gestolen luxe auto's naar Dubai

De Duitse politie heeft een internationale bende opgerold die peperdure luxe auto’s smokkelde. De bolides werden deels opgeslagen in Groningen en onder meer via de Rotterdamse haven naar Dubai verscheept. Een 66-jarige Nederlander, die de bende leidde, is opgepakt.

21 januari